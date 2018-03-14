"Похоронный армагеддон": в ВР готовят изменения в закон, разрешающий хоронить умерших только после экспертизы

Без судебного разрешения на вскрытие умерших не будут принимать морги, поэтому, чтобы избежать кризиса, полиция, прокуратура и судмедэксперты договорились о временной процедуре.

В Министерстве внутренних дел Украины уверяют, что нашли способ, как избежать так называемого похоронного армагеддона, а в Верховной Раде уже готовят изменения к скандальному закону.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Согласно поправкам нардепа-радикала Лозового, с 15 марта значительная часть захоронений умерших должно происходить после судебно-медицинской экспертизы, которую санкционирует суд, а это, учитывая перегруженность судов, будет отнимать немало времени.

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Без судебного разрешения на вскрытие умерших не будут принимать морги, поэтому, чтобы избежать кризиса, полиция, прокуратура и судмедэксперты договорились о временной процедуре. В случае, если смерть наступила по естественным причинам, похороны будут позволять без санкции суда.

"Не будет никакого захоронения по решению суда. Этот механизм позволит получить возможность быстро устанавливать причину смерти и, в случае отсутствия оснований направления на судебно-медицинскую экспертизу через суд, быстро хоронить", - заверил спикер МВД Артем Шевченко.

Тем временем в Верховной Раде срочно готовят изменения нелепого закона. Однако даже при самых благоприятных условиях, поправки Лозового будут действовать по крайней мере несколько недель.

"Я думаю, что эти несколько дней будут очень быстро урегулированы, потому что президент будет заинтересован побыстрее подписать закон. Следователи на местах вместе с судмедэкспертами найдут способ решить этот вопрос", - предположил нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко.

Ранее сообщалось, что начиная с 15 марта украинцы не смогут свободно похоронить своих родных, потому что это станет возможным только после экспертизы, которую, согласно новации, должен назначить суд.