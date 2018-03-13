Жуткое двойное убийство в Павлограде: обвиняемого школьника взяли под стражу

Подозреваемый школьник оказался сыном экс-судьи.

Павлоградский горрайонный суд сегодня, 13 марта, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток для 11-классника, подозреваемого в двойном убийстве в Павлограде 10 марта.

Об этом УНИАН сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Читайте такжеСуд продлил арест подозреваемому в убийстве юристки Ноздровской

По ее словам, мотивы преступления пока неизвестны, поскольку задержанный пока молчит.

В то же время, по данным местных СМИ, парень учился в 11-м классе СШ №3 Павлограда и ранее уже имел проблемы с законом. Также сообщается, что мать подозреваемого – бывшая судья.

Как сообщал УНИАН, в г. Павлоград Днепропетровской области полиция задержала 11-классника по подозрению в совершении двойного убийства. Жертвами парня стали соседи – 30-летний отец и 4-летний мальчик. От полученных ножевых ранений они погибли.

Кроме того, мать – 35-летняя беременная женщина получила многочисленные ножевые ранения и была доставлена в больницу.

С места происшествия полицейские изъяли орудие преступления – нож кустарного производства. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и мотив.