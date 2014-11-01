По всему Донецку слышны мощные залпы из тяжелой артиллерии и взрывы
10:51, 01 ноября 2014Общество
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В Донецком городском совете сообщают, что ночь прошла относительно спокойно
REUTERS
В Донецке минувшая ночь прошла относительно спокойно, но в настоящее время во всех районах города слышны мощные залпы из тяжелой артиллерии и взрывы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.
Читайте такжеВ России массово отзывают военных из отпусков, на Донбассе боевики устанавливают артсистемыПри этом в горсовете подчеркнули, что, несмотря на это, коммунальные службы, обеспечивающие жизнедеятельность города, работают в штатном режиме. Общественный транспорт движется по городским автомагистралям без сбоев, согласно графикам выходного дня.
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