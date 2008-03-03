В Донецке задержали педофила

В Донецке правоохранители задержали 38-летнего семейного мужчину, который подозревается в совращении не менее 11 подростков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горуправления милиции со ссылкой на начальника горуправления Виктора ДУБОВИКА, подозреваемый был задержан в ходе проведения мероприятий, направленных на розыск преступника, совершившего ряд изнасилований несовершеннолетних на территории области.

Следствием установлено, что житель Пролетарского района вступал в контакт с девочками 10-16 лет, в основном, из неблагополучных семей. С их слов, подозреваемый не применял к ним какого-либо насилия, а за сексуальные услуги расплачивался деньгами в размере от 10 до 200 гривен. Для подростков это стало своеобразным источником доходов, поэтому родным они не рассказывали о своих отношениях с подозреваемым. Более того, некоторые девочки, заработав таким образом несколько раз, приводили к "щедрому" знакомому своих сестёр. Таким образом, в "компанию" с помощью сводной сестры попал один мальчик.

Со стороны родителей или опекунов детей в милицию по данным фактам заявлений не поступало.

В ходе обыска в квартире и гараже задержанного обнаружены диски с записями порнографических фильмов, а также вырезки из журналов аналогичного содержания.

Возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса.

Милицией также выясняется, не причастен ли фигурант по данному делу к нескольким изнасилованиям детей, совершенных в области.