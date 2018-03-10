В Перемышле разбили окно в здании Украинского народного дома

Разбито стекло, за которым висит плакат с логотипом Объединения украинцев в Польше.

В польском Перемышле злоумышленники разбили окно в здании Украинского народного дома.

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Разбито стекло, за которым висит плакат с логотипом Объединение украинцев в Польше, сообщает портал PROstir.pl.

Об инциденте сегодня проинформировали главу местного отдела Объединения украинцев в Польше Марию Туцкую.

Об разбитом окне сообщили в полицию, правоохранители выезжали на место.

Разбитое большое окно находится на первом этаже Украинского народного дома, который стоит в центре города недалеко от здания мэрии.

Такое же окно было разбито 24 июня 2017 года. Инцидент произошел после осквернения территории греко-католического кафедрального собора в Перемышле в начале июня прошлого года. Полиция вскоре закрыла дело относительно разбитого окна, не найдя злоумышленников.