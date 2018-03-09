В оккупированном Крыму к памятнику Шевченко принесли букеты с сине-желтыми лентами

Люди собирались у памятников Шевченко в Севастополе, Керчи, Ялте. Жители городов относятся к памятникам с уважением.

В 204-ю годовщину рождения украинского писателя и художника Тараса Шевченко крымчане почтили его память возложением цветов.

Как сообщает "Крым.Реалии". Люди собрались возле памятника Шевченко в Севастополе, Керчи, Ялте.

Так, в Ялте к памятнику, который стоит в сквере имени Тараса Шевченко, букеты цветов в цветах государственного флага Украины возложили на постамент памятника, а несколько букетов вложили ему в руки. Жители города относятся к самому памятнику с уважением - не было случаев вандализма или осквернения монумента.

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В Севастополе граждане с цветами начали приходить к памятнику с раннего утра. Члены городской общественной организации «Украинское национально-культурное общество Севастополя» возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко в индивидуальном порядке.

Ранее стало известно, что президент Петр Порошенко вручил Шевченковскую премию восьми лауреатам 2018 года в категориях литература, публицистика, музыкальное искусство, визуальное искусство и киноискусство.