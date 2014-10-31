В «ДНР» решили обойтись без «дня тишины» на псевдовыборах

Об этом заявил «глава» так называемой «ЦИК ДНР» Роман Лягин, передает ТАСС.

"Дня тишины у нас завтра не будет. Любой кандидат сможет доводить актуальную информацию о своей программе в том числе и завтра", - сказал он.

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По словам Лягина, нормы которые предусматривает "день тишины" нет в законе о выборах ДНР, поэтому "мы решили его не проводить".

Псевдовыборы в «ДНР» состоятся 2 ноября. На должность «главы ДНР» зарегистрированы три боевика - Александр Захарченко, Александр Кофман и Юрий Сивоконенко.