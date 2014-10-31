В «ДНР» решили обойтись без «дня тишины» на псевдовыборах
14:57, 31 октября 2014Общество
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«Дня тишины», который предусматривает украинское законодательство, на территории самопровозглашенной «ДНР» в субботу 1 ноября не будет.
REUTERS
Об этом заявил «глава» так называемой «ЦИК ДНР» Роман Лягин, передает ТАСС.
"Дня тишины у нас завтра не будет. Любой кандидат сможет доводить актуальную информацию о своей программе в том числе и завтра", - сказал он.
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По словам Лягина, нормы которые предусматривает "день тишины" нет в законе о выборах ДНР, поэтому "мы решили его не проводить".
Псевдовыборы в «ДНР» состоятся 2 ноября. На должность «главы ДНР» зарегистрированы три боевика - Александр Захарченко, Александр Кофман и Юрий Сивоконенко.
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