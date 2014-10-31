В Минкульт уже пришло поручение запретить показ фильмов с Пореченковым – Нищук

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук сегодня на пресс-конференции.

Нищук отметил, что он не будет разглашать имена деятелей русской культуры, которые были внесены в список персон, нежелательных на территории Украины.

При этом он добавил, что вопрос расширения этого списка, в частности включение в него российского актера Пореченкова, в компетенции МВД, СБУ, прокуратуры и МИД.

"Безусловно, я думаю, что эта персона также должна быть присоединена к вышеуказанному списку", - подчеркнул Нищук относительно Пореченкова, который стрелял в направлении украинских военных в аэропорту Донецка.

По его словам, "у нас уже есть поручение о том, чтобы были запрещены фильмы с его участием. То есть, это уже направлено и в Госкомтелерадио и Национальный совет по вопросам телевидения".

Одновременно Нищук добавил, что, например, российский сериал "Интерны" (в котором снимается Иван Охлобыстин, ставший персоной нон-грата в Украине) уже запрещен для трансляции, но некоторые телеканалы не выполняют эти рекомендации.

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Таким образом, по словам министра, встает вопрос о лишении лицензии на вещание таких телеканалов, о чем уже шла речь на одном из заседаний правительства.

Вместе с тем Нищук добавил, что, "очевидно, необходимо обратиться в Генпрокуратуру по поводу того, что не выполняются рекомендации органов...».

Как сообщал УНИАН, 26 октября советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский заявил, что Служба безопасности подготовила списки граждан, нежелательных на территории Украины.

«Да, у нас есть списки людей, которые своими действиями являются угрозой национальной безопасности Украины», - сказал он.

Лубкивский отметил, что список содержит несколько сотен фамилий. В то же время он отказался их назвать, пообещав сделать это в ближайшее время.

В то же время 28 октября министр культуры Евгений Нищук сказал, что правительство Украины утвердило список из 14 деятелей культуры России, которые стали персонами нон-грата, среди которых Иосиф Кобзон, Иван Охлобыстин, Михаил Задорнов.