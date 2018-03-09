В НБУ спрогнозировали, сколько еще будет расти трудовая миграция украинцев

Кроме экономических факторов выезда украинцев за границу, в Нацбанке назвали вооруженный конфликт на Донбассе.

Трудовая миграция украинцев будет расти еще два-три года, а после этого начнет снижаться.

В Нацбанке ожидают, что вскоре в Украине увеличится уровень зарплат, что поможет сдержать поток мигрантов. Об этом говорится в сюжете программы "Сніданок з "1+1".

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Кроме экономических факторов выезда украинцев за границу, в НБУ назвали вооруженный конфликт на Донбассе. Ведь сейчас значительное количество мигрантов - жители восточных областей. Уезжают трудоспособные граждане – большинство из них мужчины. А треть – молодые люди до 30 лет.

Ранее в Atlantic Council прогнозировали, что трудовая эмиграция украинцев в страны Центральной и Восточной Европы создает серьезные проблемы для самой Украины, усиливая перспективу демографического кризиса.

Напомним, Украина попала в ТОП-5 стран с наиболее стремительными темпами сокращения населения, и, по оценкам Организации Объединенных Наций, к 2050 году население Украины может сократиться на 18% до 36,4 млн человек, а к 2100 году - на 57% до 28,2 млн человек.