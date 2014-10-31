Минобразования может вернуть 12-летнее обучение в школах

Такая инициатива содержится в проекте концепции развития образования Украины на период 2015–2025 годов, опубликованном на сайте Минобразования, передает "Сегодня". Однако в документе не указывается когда именно может быть внедрено 12-летнее образование в школах.

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Напомним, 12-летнее образование в школах вводилось 2002 году при министре образования Василии Кремене. В июле 2010 года, когда министром стал Дмитрий Табачник, парламент вернул 11-летнее среднее образование.