Рада уволила Богатыреву, Табачника и Кожару

Верховная Рада Украины приняла постановление об увольнении Леонида Кожары от выполнения обязанностей министра иностранных дел.

За это решение проголосовали 237 народных депутатов из 333, зарегистрированных в сессионном зале. Ранее сообщалось, что экс-глава министерства исчез в неизвестном направлении, а вместе с ним - почти вся финансовая документация министерства.

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Также сегодня Верховная Рада Украины приняла постановление “Об освобождении Дмитрия Табачника от должности министра образования и науки Украины”. За это проголосовали 236 народных депутатов Украины с 329, зарегистрированных в зале. Табачник возглавлял Министерство науки и образования с марта 2010 года.

Другим своим решением ВР освободила Раису Богатыреву с должности главы Минздарава.

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В пояснительной записке к постановлению отмечается, что в течение последнего времени Богатырева “не обеспечила должного реализации неотъемлемого права каждого человека на равный и справедливый доступ к охране здоровья и качественной и своевременной медицинской помощи”.