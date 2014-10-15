Студенты у Минобразования требуют не упразднять квалификацию специалиста

По состоянию на 11.00 утра, возле правительственного здания находятся около тысячи студентов, которые держат в руках национальные флаги и плакаты, периодически скандируют "Слава Украине - героям слава!", сообщает ТСН.

Напомним, что во вторник, 14 октября, в Киеве, Харькове и Одессе прошли Марши героев.