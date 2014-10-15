Студенты у Минобразования требуют не упразднять квалификацию специалиста
11:47, 15 октября 2014Общество
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Сегодня в Киеве студенты собрались под стенами здания Министерства образования на многочисленный митинг, протестуя против отмены уровня специалистов и внесения некоторых поправок в закон "О высшем образовании".
Студенты требуют не отменять квалификацию специалиста / Фото УНИАН
По состоянию на 11.00 утра, возле правительственного здания находятся около тысячи студентов, которые держат в руках национальные флаги и плакаты, периодически скандируют "Слава Украине - героям слава!", сообщает ТСН.
Напомним, что во вторник, 14 октября, в Киеве, Харькове и Одессе прошли Марши героев.
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