Решили не медлить: 97-летний мужчина и 64-летняя женщина поженились в рамках проекта «Брак за сутки»

Мужчина и женщина живут вместе уже давно, но заключить брак решили только сейчас.

В Ивано-Франковске в рамках проекта «Брак за сутки» сегодня поженились 97-летний мужчина и 64-летняя женщина

Об этом сообщила директор коммунального предприятия «Центр развития города и рекреации» Руслана Василюк.

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«Городская Ратуша стала свидетелем еще одного неординарного события, - отметила она. - Сегодня в рамках проекта «Брак за сутки», оператором которого является коммунальное предприятие «Центр развития города и рекреации», заключила брак самая пожилая пара. Жениху - 97 лет, невесте - 64. Желаем крепкого здоровья и любви», - говорится в сообщении.

Мужчина и женщина сообщили, что живут вместе уже давно, но заключить брак решили только сейчас.