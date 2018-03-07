Видеоблогер получил "лучший ответ" от украинского музыканта на вопрос про Путина (видео)

Украинский музыкант решил просто помолчать после вопроса о Путине.

Фронтмен украинской рок-группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный дал интервью российскому видеоблогеру Юрию Дудю.

Запись опубликована на YouTube-канале "вДудь". Журналист спросил: "Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?". В ответ музыкант просто замолчал.

Читайте также"Два В": российский актер Серебряков жестко раскритиковал Путина за "вранье и воровство" (видео)Авторы ролика указали в комментариях пишут, что это, возможно, "лучший ответ на вопрос про Путина".

Ранее скандальное интервью украинского певца Ивана Дорна российскому журналисту Юрию Дудю вызвало волну возмущения в соцсетях. Так, артист заявил, что между Украиной и Россией - просто "ссора", начал открещиваться от помощи бойцам АТО, а также сказал, что выбрал для "Новой волны" футболку с трезубцем, чтобы об его костюме никто "не вонял".