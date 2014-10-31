МВД возбудит уголовное дело против Пореченкова

Об этом сообщил в Фейсбуке Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По словам Авакова, уголовное производство будет возбуждено уже в пятницу. Министр подчеркивает, что въезд в Украину Пореченкову будет закрыт, и российский актер будет объявлен в розыск.

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"Посмотрим как будет ездить в Европу", - добавил Аваков.

Как сообщалось ранее, актер Михаил Пореченков во время визита в самопровозглашенную ДНРстрелял по украинским военным в Донецком аэропорту.