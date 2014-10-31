МВД возбудит уголовное дело против Пореченкова
03:38, 31 октября 2014Общество
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МВД откроет уголовное дело в отношении российского актера Михаила Пореченкова, который стрелял по позициям украинских военных в аэропорту Донецка.
МВД возбудит уголовное дело против Пореченкова
Об этом сообщил в Фейсбуке Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
По словам Авакова, уголовное производство будет возбуждено уже в пятницу. Министр подчеркивает, что въезд в Украину Пореченкову будет закрыт, и российский актер будет объявлен в розыск.
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"Посмотрим как будет ездить в Европу", - добавил Аваков.
Как сообщалось ранее, актер Михаил Пореченков во время визита в самопровозглашенную ДНРстрелял по украинским военным в Донецком аэропорту.
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