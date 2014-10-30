В Житомирской области заключенные получали зарплату 7,3 гривни в месяц

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге "Состояние соблюдения уголовно-исполнительного законодательства при исполнении уголовных наказаний в области и результаты прокурорских проверок" в прокуратуре Житомирской области сообщил начальник отдела прокуратуры области Сергей Костюк.

По его словам, соблюдения прав заключенных остается одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры.

Читайте такжеЗаключенные мастерицы за работой: как в исправительной колонии шьют зимнюю одежду для военных (фото)«Трудоустроенные осужденные не обеспечены достаточным объемом работы, чтобы иметь возможность получать хотя бы минимальную заработную плату. Например, в Райкивской исправительной колонии осужденным начисляется за месяц 338 грн зарплаты, что почти вдвое меньше минимальной, а в отдельных случаях месячная заработная плата составляла лишь 7,30 грн», - сказал Костюк.

Он также отметил, что прокурорские проверки показали наличие нарушений прав заключенных в учреждениях исполнения наказаний области. Наиболее острым вопросом, по словам прокурора, является трудоустройство осужденных, достойная оплата их работы и соблюдение надлежащих условий труда.

По словам Костюка, в области осужденные часто совершают повторные преступления. В частности, в этом году ими совершено 61 повторное преступление, из которых более половины - тяжкие.

Всего в сфере соблюдения уголовно-исполнительного законодательства при исполнении уголовных наказаний в течение текущего года органами прокуратуры Житомирской области внесено более 250 документов реагирования на устранение нарушений, зарегистрировано 7 уголовных производств, к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 200 должностных лиц.