В Житомире прошел вечер памяти космонавта Украины Леонида Каденюка

Мероприятие прошло 6 марта в Житомирском музее космонавтики.

В Житомире сегодня состоялся вечер памяти первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, мероприятие прошло 6 марта в Житомирском музее космонавтики.

Участие в мероприятии от власти взял председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма.

Присутствующим показали фильм о полете группы космонавтов, в составе которой был Каденюк, на американском БТКК «Колумбия» (Columbia) миссии STS-87.

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В фильме напоминается, что Каденюк является первым космонавтом независимой Украины, а во время его полета на околоземной орбите впервые прозвучал Гимн Украины.

Напомним, Леонид Каденюк ( 1951-1918) родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области в семье сельских учителей.Он участвовал в разработке и испытании авиационно-космических систем, в их эскизном и макетном проектировании. Каденюк летал более чем на 50 типах и модификациях самолетов различного назначения, в основном на истребителях, а также на американском тренировочном самолете Northrop T-38. Также Каденюк – автор пяти научных трудов. В 2017 году он издал книгу «Миссия –Космос».Космонавт Каденюк внезапно умер 31 января 2018 года на 68-м году жизни. Во время пробежки ему стало плохо. Он умер, не дождавшись приезда скорой помощи.