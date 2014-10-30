В Горловке при обстреле здания резервного водохранилища ранены 2 охранника

Об этом сообщается на официальном сайте коммунального предприятия "Вода Донбасса".

Читайте такжеВ Горловке вооруженные люди захватили городское управление юстиции - облувд

"Сегодня в 6.30 минометному обстрелу подверглось здание охраны Горловского резервного водохранилища. Осколочные ранения в живот получил охранник Пилипчук Александр Николаевич, сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Охранник Несмачный Дмитрий Александрович был контужен. Снаряд попал в здание охраны, в результате была обрушена стена и пробита крыша", - говорится в сообщении предприятия.