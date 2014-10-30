В Горловке при обстреле здания резервного водохранилища ранены 2 охранника
16:44, 30 октября 2014Общество
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Сегодня утром из минометов было обстреляно здание Горловского резервного водохранилища, в результате чего пострадали 2 человека.
В Горловке обстреляли здание резервного водохранилища / фото wikimedia.org
Об этом сообщается на официальном сайте коммунального предприятия "Вода Донбасса".
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"Сегодня в 6.30 минометному обстрелу подверглось здание охраны Горловского резервного водохранилища. Осколочные ранения в живот получил охранник Пилипчук Александр Николаевич, сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Охранник Несмачный Дмитрий Александрович был контужен. Снаряд попал в здание охраны, в результате была обрушена стена и пробита крыша", - говорится в сообщении предприятия.
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