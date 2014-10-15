"Трудовая повинность": боевики заставляют местных жителей рыть окопы под Горловкой

В Горловке местные боевикиза административные правонарушения ввели для местных жителей "трудовую повинность".

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ Горловке вооруженные люди захватили городское управление юстиции - облувд

"В частности, нарушителей заставляют участвовать в строительстве оборонительных укреплений (окопы, блиндажи) в пригородной зоне", - подчеркивает он.

На территории, контролируемой террористической организацией "ДНР", отмечается рост проукраинских настроений в среде местных бизнесменов. По приблизительным оценкам, 50-70% предпринимателей выступают за скорейшее окончание "российской авантюры" на Донбассе и возвращение данных территорий под полную юрисдикцию Украины.