"Они стреляют, а вы не стреляйте": военные с 32-го блокпоста о блокаде и ее вероятном повторении (видео)

Центр напряжения на трассе Бахмутка перемещается на 31-й блокпост. После того, как из окруженного 32-го блокпоста вышли украинские военные, судьбу освобожденных бойцов могут повторить гвардейцы с соседних позициий, говорится в сюжете ТСН.

В среду 31-й блокпост боевики обстреляли из артиллерии. Его защитники говорят, что пострадавших нет.

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Однако на соседнем 37-м блокпосту раненые есть - позиции были обстреляны из минометов.

Бойцы говорят, что им нужны дополнительные силы для контроля ситуации вокруг укрепления - хотя бы патрулирование прилегающих территорий, вероятность окружения очень высокая.

"Мы ехали. Одна дорога была свободна. Потом они закрыли, окопались за одну ночь", - рассказали гвардейцы с 32-го блокпоста.

"Нам что говорили? Не стреляйте, у нас мирные переговоры. Они по вам стреляют, вы не стреляйте. Мы видим, что нас закрывают, ответа нет", - говорят бойцы, вышедшие из окружения.

Передовая теперь пролегает возле 31-го и 29-го блокпостов. Их собратья, что уже пережили "котел", буквально кричат о том, что этим позициям необходима тяжелая техника и дополнительные солдаты.

На 32-м блокпосту стояли около сотни бойцов с автоматами и несколькими БТР - против более трех сотен боевиков и десятка танков.

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Бойцы говорят, что враг может заблокировать их в течение суток, ведь имеет, кроме численного преимущества, лучшее оружие и оборудование - приборы ночного видения, тепловизоры и т.д. Поэтому, убеждают, без подкрепления появление нового "котла" является лишь делом времени.

Тем временем в СНБО традиционно отчитываются, что ситуация под контролем, и повторения истории 32-го блокпоста на соседних позициях невозможно. Представитель информационного центра заверил, что силы на укрепление ребят выделили несмотря на то, что ажиотаж вокруг ситуации на 32-м блокпосту вообще был искусственным.

"Ситуация была накручена с российской стороны. Сначала была информационная атака, а потом все остальное. Потому что этот блокпост стоял более полутора месяца. И о нем никто не вспоминал", - сказал Андрей Лысенко.

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Такое заявление пресс-секретаря СНБО вызвало у бойцов 32-го блокпоста очередную волну возмущения. Ребята говорят, что окружение, смерть собратьев, отсутствие еды, воды, оружия и подкрепления - видели собственными глазами, и российские СМИ тут ни к чему.

Сейчас гвардейцы, которые вышли из окружения, находятся на передышке на одной из баз Луганщины. Ребята еще не отбыли 45 суток в зоне АТО, поэтому о полноценном отпуске речи не идет. Куда их направят служить дальше - не знают. Но очень переживают за бойцов, которые остались на передовой на Бахмутке.