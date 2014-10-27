Все украинские военные вышли из окруженного 32-го блокпоста - СМИ

Об этом сообщает корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко.

По его словам, военные уже проехали 31 блокпост.

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Вышли из окружения с боеприпасами и техникой.

"С тридцать второго выходят все. Прямо сейчас. На броне, с оружием и БК. Там оставили только разбитую технику, уже не заведешь и не заберешь. Это подтвердил Вадим Рудь с позывным" Тамагочи ", тот же боец, днем вывез "двухсотых", - рассказал Цаплиенко.

Как сообщал УНИАН, террористы с середины октября активно атакуют 32-й блокпост Национальной гвардии на Луганщине.