Прокуратура подала апелляцию на приговор "Топазу": требует увеличить наказание до 15 лет

30 января Киевский райсуд Харькова приговорил Кромского к 8 годам заключения с конфискацией имущества.

В Харькове прокуратура требует от апелляционного суда увеличить до 15 лет тюремного заключения наказание для лидера антимайдана, одного из активных участников массовых беспорядков в Харькове весной 2014 года Игната Кромского, известного по прозвищу «Топаз».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на процессуального руководителя по уголовному производству Олега Максюка, в конце февраля прокуратура обратилась в апелляционный суд области с обжалованием приговора Киевского районного суда Харькова для антимайдановца Кромского с требованием более сурового наказания.

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По сведениям Максюка, в январе текущего года Киевский районный суд Харькова частично поддержал позицию прокуратуры области и признал виновным 31-летнего харьковчанина в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении транспортным средством (ч.1 ст.110, ч.1 ст.294, ч.1 ст.294, ч.2 ст.289 УК Украины) и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Однако во время дебатов прокурор просил назначить более суровое наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Прокуратура доказала, что подсудимый был организатором захвата помещения Харьковской областной государственной администрации 1 марта 2014 года, участником избиения евромайдановцев, которых заставили пройти через так называемый «коридор позора», а также организатором массовых беспорядков 14 марта 2014 года на улице Рымарской, во время которых погибли люди», - подчеркнул Максюк.

В связи с мягкостью назначенного наказания прокуратура обратилась в апелляционную инстанцию.

Как сообщал УНИАН, Кромского задержали 28 марта 2014 года. На следующий день решением Ленинского районного суда города Харькова ему была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, который он нарушил. 25 апреля 2014 года «беглеца» задержали в Донецке и в соответствии с решением суда взяли под стражу без права внесения залога.

Летом 2015 года Киевский районный суд. Харькова начал рассмотрение дела в отношении злоумышленника.

30 января 2018 года суд приговорил Кромского к 8 годам заключения с конфискацией имущества.