Львов, Николаевская и Закарпатская области отказались прикрутить газ в школах

В частности, председатель Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль заявил, что область потребляет наименьше газа в Украине, а часть Закарпатья вообще негазифицирована.

Все учебные заведения Закарпатья будут работать в обычном режиме за исключением тех, что закрыты на карантин. Об этом заявил председатель Закарпатской областной госадминистрации (ОГА) Геннадий Москаль.

Читайте такжеВ Харькове из-за действий "Газпрома" все учебные заведения переходят на дистанционное обучениеОбласть имеет минимальную зависимость от газа, поэтому прекращать работу объектов образования нет никакой необходимости, добавили в пресс-службе Закарпатской ОГА.

"Закарпатская область не будет останавливать работу образовательных учреждений из-за недостатка газа в связи с невыполнением «Газпромом» своих обязательств, – заявил Москаль. – Наша область потребляет наименьше газа в Украине, а часть Закарпатья вообще негазифицирована".

Кроме того, Москаль отметил, что потребителями почти 85% газа, который используется в области, является население. "Бюджетные учреждения и организации (в том числе образовательные объекты) потребляют всего-на-всего 5,3% газа", - сообщил он.

Также председатель ОГА напомнил, что централизованного теплоснабжения (типа теплокоммунэнерго) на Закарпатье "нет давным давно, и в этом смысле наша область является примером для всей Украины".

По его словам, за последние годы "мы перевели кучу социальных объектов на альтернативные виды отопления (прежде всего, дрова), поскольку знали, что Россия в любой момент может прикрутить газовый вентиль, как делала это уже неоднократно.

Подытоживая вышесказанное Москаль заявил, что на Закарпатье никакого прекращения работы образовательных учреждений в связи с нехваткой газа не будет за исключением тех районов, где решением комиссий введен карантин из-за респираторных острых вирусных инфекций. На сегодня карантин введен в Ужгороде и Ужгородском районе, в Берегово и Береговском районе, а также в Свалявском районе.

Кроме этого, власти Львова сообщили, что также не будет закрывать учебные заведения из-за мер для уменьшения потребления газа. "Львовские школы и детсады не будут закрывать из-за газового кризиса", - сообщила пресс-служба Львовского горсовета. Там отметили, что подачу тепла в учебные заведения переведут в экономный режим. При этом в помещениях будет обеспечена температура необходимая для комфортного учебного процесса.

"Приостанавливать обучение в школах и садиках Львова не будут. По состоянию на сегодня отопление подается всем потребителям теплоснабжающих предприятий: население, школы, садики, больницы, поликлиники. На выходные дни в учебных заведениях будет поддерживаться минимальная температура, которая позволяет работать системе теплоснабжения и избежать замерзания трубопроводов", - отметили в пресс-службе.

Николаевская область также отказалась закрывать школы для экономии газа. "В Николаевской области не будут останавливать работу школ и высших учебных заведений на период с 2 по 7 марта ради сокращения потребления газа", - написал в соцсети председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко.

По словам Савченко, сейчас в области более 50% учебных заведений находятся на альтернативном отоплении, соответственно образовательная сфера в значительной степени не повлияет на общий объем потребления газа в области.

Савченко добавил, что ОГА договорилась с промышленной сферой и она сократит свое потребление газа на рекомендованную долю - 10%.