Порошенко - украинцам: прошу на несколько дней "прикрутить отопление"

Также он призвал все государственные учреждения уменьшить по возможности температуру в помещениях.

Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев на несколько дней «прикрутить отопление», а все государственные учреждения - уменьшить по возможности температуру в помещениях.

Об этом он заявил на странице Facebook.

«Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения уменьшить по возможности температуру в помещениях. Так же прошу граждан на несколько дней прикрутить отопление всего на один градус, или максимально избегать потерь тепла в домах», - заявил он.

«Благодаря нашей сплоченности «Газпром» и Кремль не смогут шантажировать Украину», - добавил Порошенко.

По его словам, акция «Прикрути» - это важная инициатива Нафтогаз Украины, которая призывает украинцев сплотиться против «очередной провокации Кремля».

Также, по мнению Порошенко, «Газпром», проиграв Украине в Стокгольмском арбитраже, снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы для «дискредитации Украины».

Читайте такжеВ Украине из-за отказа «Газпрома» поставлять газ закрывают все учебные заведения«Чтобы разрушить этот сценарий - достаточно на несколько дней уменьшить в домах температуру на один градус», - написал президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 марта, Кабинет министров Украины на пять суток ввел национальный план действий по недопущению кризисной ситуации в энергетике из-за действий российского «Газпрома», который отказался поставлять газ Украине с марта этого года, а также не выдерживает контрактного давления на входе в украинскую газотранспортную систему, сообщил в Верховной Раде министр энергетики и угольной промышленность Игорь Насалик.

Он отметил, что, кроме поручения учебным заведения остановить работу до 6 марта включительно, Кабмин также обратился к промышленным предприятиям, чтобы они пересмотрели производственные планы с учетом экономии газовых ресурсов.

Председатель «Нафтогаза» Андрей Коболев 1 марта на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины предложил 3-4 марта ввести ограничения на потребление газа в связи с максимальным отбором газа из ПХГ из-за сильных морозов и из-за действий российского «Газпрома», который отказался поставлять газ Украине с 1 марта этого года.

Он сообщил, что из-за значительного похолодания в Украине наблюдается рекордное суточное потребление газа - 200 млн куб. м, при этом 18 млн куб. м газа стали дефицитом, который мог быть перекрыт благодаря поставкам газа из России.

Коболев отметил, что этот дефицит будет частично перекрыт покупкой газа по высоким ценам с европейского направления, добавив, что эти счета будут выставлены «Газпрому» за невыполнение контракта. Однако, по его словам, потребление в 10 млн куб. м газа в сутки перекрыть не получится, при этом после 4 марта ожидается потепление, и потребление газа снизится.

28 февраля «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту «Газпром», согласно которому арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл. По итогам рассмотрения двух дел российский «Газпром» задолжал украинской компании 2,56 млрд долл.

После получения решения суда утром 1 марта «Газпром» отказался поставлять в Украину газ в марте этого года. При этом российская компания уже получила за него предоплату. В «Нафтогазе» такое поведение «Газпрома» назвали нарушением решения Стокгольмского арбитража.

Более того, по данным «Укртрансгаза», «Газпром» ни дня в этом году не придерживался требования транзитного контракта по поддержанию необходимого уровня давления газа на входе в украинскую ГТС.