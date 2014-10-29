Участникам АТО выделили 255 земельных участков





Соответствующие данные предоставила УНИАН пресс-служба Государственного агентства земельных ресурсов Украины (Госземагентство).

«Утверждено 255 проектов землеустройства и предоставлены в собственность военнослужащим земельные участки общей площадью 165,98 га, а именно: 27 участков площадью 3,06 га для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений; 113 участков площадью 12,15 га для ведения садоводства; 5 участков площадью 0,02 га для индивидуального дачного строительства; 110 участка площадью 150,76 га для ведения личного крестьянского хозяйства», - сообщила пресс-служба Госземагентства.

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В то же время, в пресс-службе ведомства отметили, что участникам АТО также выдано 3 373 решения о предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства по отводу 3 580 земельных участков общей площадью 2 028,41 га. По данным ведомства, из общего количества земельных участков, по которым дано разрешение на разработку проектов землеустройства, больше всего предназначено для ведения садоводства (1 925 земельных участков площадью 216,58 га). Еще 990 земучастков (общей площадью 1 728,89 га) предназначено для ведения личного крестьянского хозяйства, 622 земучастка (площадью 77,82 га) - для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений, 43 земучастка (3,12 га) – для ведения индивидуального дачного строительства.

По данным Госземагентства, больше всего разрешений на разработку проектов землеустройства для участников АТО выдано во Львовской (579 участков площадью 79,04 га) и Черниговской (348 участков площадью 181,33 га) областях. А меньше всего – в Одесской (9 участков площадью 11,36 га) и Харьковской (7 участков площадью 14 га) областях.

Вместе с тем, больше всего заявлений от военнослужащих сил АТО на получение земучастков зафиксировано в Волынской (1387), Николаевской (951), Львовской (788), Черниговской (601), Винницкой (508), Ривненской (485) и Киевской (461) областях. Меньше всего – в Харьковской и Одесской областях – 10 и 9 заявлений соответственно.

В Госземагентстве также отметили, что не располагают информацией о случаях отказов в передаче земельных участков участникам АТО территориальными органами агентства.

Как сообщал УНИАН, 13 июня текущего года правительство поддержало инициативу Госземагентства по выдаче земли военным и поручило Министерству внутренних дел, Службе безопасности, Министерству обороны, Государственной пограничной службе и другим ведомствам подготовить и предоставить соответствующие списки военных, которые служат в зоне АТО. Однако в начале июля, занимавший на то время пост главы Госземагентства Сергей Рудык заявил, что такие списки предоставили только Управление государственной охраны и Главное управление Национальной гвардии Украины. Рудык также сообщил, что Госземагентство ожидает списков других участников АТО, составленных правоохранительными органами, чтобы точно знать количество людей, претендующих на землю.

Вместе с тем, Рудык уточнил, что военнослужащим, которые защищают территориальную целостность и суверенитет страны в восточных регионах, а также семьям погибших во время событий на Майдане, планируется выделить более 18 тыс. га земли в Украине. При этом он посоветовал участникам военных действий, а также семьям погибших на Майдане не ждать, когда силовые структуры внесут их фамилии в списки, а самостоятельно обращаться в территориальные отделения Госземагентства.