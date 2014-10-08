Создаются координационные областные центры оказания помощи бойцам АТО и членам их семей

Основная задача центра - обеспечить поддержку и помощь участникам АТО и членам семей, которые обращаются за помощью к органам власти, а также координацию деятельности волонтеров и общественных организаций, которые помогают военнослужащим и их семьям, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Координационный центр будет заниматься приемом и обработкой соответствующих обращений, поступающих в Кировоградский областной контактный центр, следить за ведением баз данных необходимой и оказанной помощи и координировать действия местных органов исполнительной власти, представителей бизнеса, волонтеров и общественных организаций, которые оказывают помощь участникам АТО и членам их семей. Члены координационного центра будут собираться еженедельно для анализа собранной информации и перераспределения задач.

А в Ужгороде на базе Закарпатского областного военного комиссариата создана рабочая группа по решению вопросов социальной защиты военнослужащих-участников антитеррористической операции.

Как рассказал областной военный комиссар, полковник Иван Васильцюн, в состав группы вошли все его заместители, а также военные комиссары районов.

Главной задачей определено предоставление социально-правовых консультаций, содействие в решении актуальных социально-бытовых проблем военнослужащих, членов их семей, семей погибших и раненых военнослужащих, которые принимали участие в проведении АТО.

Стоит отметить, что личный состав областного военного комиссариата постоянно работает над тем, чтобы предоставить всестороннюю помощь указанной категории граждан по вопросам жилищного обеспечения, предоставления земельных участков, решения неотложных социально-бытовых проблем, оказание денежной и другой помощи. В своей работе представители военкоматов тесно сотрудничают с представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления.

За дополнительной информацией и консультациями следует обращаться к военных комиссариатов области и районов.