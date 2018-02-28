На Житомирщине после запуска реперфузийного центра значительно сократилась смертность от инфаркта

Современный реперфузийный центр, который открыли в областной больнице, ежемесячно принимает более 100 пациентов.

За три месяца работы реперфузийного центра в Житомирской областной больницы им. А. Гербачевского количество смертей от инфаркта сократилась на 6%, также ожидается, что в дальнейшем этот уровень смертности снизится вдвое. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

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«Среди мощнейших медицинских проектов прошлого года – современный реперфузийный центр, который мы открыли в областной больнице. Ежемесячно центр принимает более 100 пациентов. Реперфузийный центр работает для того, чтобы количество смертей от инфаркта уменьшилась. И уже за три месяца работы реперфузийного центра уровень смертности уменьшился на 6%. И это не может не радовать. Ведь это свидетельствует о том, что мы сделали еще один правильный шаг, а в будущем ожидаем, что процент такой смертности снизится вдвое», – рассказал УНИАН председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич.

Он напомнил, что в прошлом году на Житомирщине открыли современную диагностическую, которая позволяет за один день пройти комплексное обследование. А обследование на приобретенном в 2017 году компьютерном томографе уже прошли более 6 тыс. жителей области.

Также Гундич рассказал, что почти треть объектов, которые открыли в 2017 году – это новые отделения, амбулатории и оборудование в учреждениях здравоохранения. На ремонты медицинских учреждений направили более 80 млн грн. Житомирская область стала первой областью, которая определилась с госпитальными округами, утвердила госпитальные советы. И я убежден, что 2018 год станет началом новой медицины, с развитым и современным первичным звеном – ближе к людям», – подчеркнул председатель Житомирской облгосадминистрации.