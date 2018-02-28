В Житомире завтра стартует прием заявок на участие в урбанистично-культурном фестивале

Главными требованиями к участникам являются некоммерческий характер мероприятий проекта, а предложенный проект должен улучшать качество жизни местной общины.

Завтра в Житомире стартует прием заявок на участие в фестивале "Мастерская города Житомир 2018".

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, об этом сегодня на брифинге рассказали директор департамента экономического развития горсовета Николай Кострица и руководитель проектного офиса GIZ в Житомире Мария Байда.

"Мы продолжаем активную работу над концепцией Интегрированного развития Житомира, что предусматривает привлечение житомирян к обсуждению основных приоритетов развития города и того, каким должен быть наш город. Именно с 1 марта стартует прием заявок на участие в "Мастерская города Житомир 2018" - урбанистично-культурном фестивале, который пройдет в Житомире в третий раз. Мероприятие организуют Житомирский городской совет и немецкая правительственная компания GIZ", - отметил Кострица.

Организаторы подчеркнули, что "Мастерская города" – это платформа для общения общественных организаций, инициатив, жителей города и городской власти.

"Нынешняя «Мастерская города» будет проходить с 6 по 11 июня на площадке по улице Пушкинской", - сообщила, в свою очередь, Байда. "К участию мы приглашаем общественные организации, инициативы, представителей городской власти, художников, ремесленников и просто активных житомирян, которые заинтересованы в развитии и обновлении родного города, а также стремятся совместно решать проблемы общины", - добавила она.

Главными требованиями к участникам являются некоммерческий характер мероприятий проекта, а предложенный проект должен улучшать качество жизни местной общины и иметь детализированный бюджет мероприятия. Также нынешним приоритетом является зеленый город.

Основными темами этих проектов является привлечение жителей к сбалансированному развитию города и зеленых зон, зеленые общественные пространства и их эффективное использование, сохранение окружающей среды, энергосбережение, формирование экологического сознания и поведения как импульс к устойчивому развитию города.