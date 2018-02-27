В России обвинили украинского подполковника в причастности к убийству оператора "Первого канала"

В СК РФ заявили, что подполковник Маломен якобы отдал приказ открыть огонь по автобусу с гражданскими лицами под Донецком, в результате чего погиб российский журналист.

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение подполковнику Вооруженных сил Украины Николаю Маломену, который якобы причастен к гибели оператора "Первого канала" Анатолия Кляна на Донбассе летом 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

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Маломен являлся командиром дивизиона Донецкого зенитно-ракетного полка Воздушного командования «Центр». Как заявили в российском СК, именно он в июне 2014 года якобы отдал приказ открыть огонь по автобусу с гражданскими лицами под Донецком, в результате чего погиб российский журналист.

Обвинение Маломену предъявили в "организации убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенного общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти".

Как сообщал УНИАН, в РФ открывают "уголовные дела" против рядовых украинских военных. В целом СК РФ возбудил более сотни уголовных дел против украинских военных за отражение российской агрессии.