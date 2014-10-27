Кобзон намерен приехать на Донбасс, несмотря на запрет украинских властей

Об этом он заявил в интервью радиостанции РСН.

«Передайте Лубковскому – пусть он сначала дорастет на Украине до уровня Кобзона», – сказал Кобзон.

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«Я награжден высшими наградами Украины за заслуги всех степеней, третьей, второй и первой. Я еду к себе на родину, в Донбасс, где я родился и где мой пупок зарыт, где я награжден тремя орденами шахтерской славы всех степеней и тремя орденами шахтерской доблести. Я народный артист Украины, и какая-то мразь в лице этого работника СБУ не может даже намекнуть мне на то, чтобы я не приехал к себе на родину», – заявил он.

«Поэтому мне плевать на то, что они придумали с пьяных глаз. Для меня запретов нет. Мои земляки ждут меня», – сказал Кобзон.

Ранее УНИАН сообщал, что Кобзона лишили звания почетного гражданина Днепропетровска.