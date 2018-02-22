Киевсовет переименовал Московский мост в Северный

12:57, 22 февраля 2018
Общество
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Московский мост переименовали в Северный / фото УНИАН

Теперь мост называется Северный. Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 82 из 89 депутатов Киевсовета.

Наименование изменено в соответствии с проектным названием объекта.

Раньше говорили, что мост могут переименовать в честь Георгия Фукса, который его спроектировал. Однако остановились на названии "северный" по аналогии с Южным мостом, который соединяет берега Киева на юге города.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Киевсовет переименовал станцию столичного метро "Петровка" на "Почайна".

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