Киевсовет переименовал Московский мост в Северный

За это решение проголосовали 82 из 89 депутатов Киевсовета.

Киевсовет переименовал столичный Московский мост, который соединяет Оболонь и жилой массив Троещина.

Теперь мост называется Северный. Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 82 из 89 депутатов Киевсовета.

Наименование изменено в соответствии с проектным названием объекта.

Раньше говорили, что мост могут переименовать в честь Георгия Фукса, который его спроектировал. Однако остановились на названии "северный" по аналогии с Южным мостом, который соединяет берега Киева на юге города.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Киевсовет переименовал станцию столичного метро "Петровка" на "Почайна".