В Укравтодоре рассказали, где в Украине самые плохие дороги

Кроме того, по данным "Укравтодора", на 1 740 км автомобильных дорог покрытие отсутствует полностью, поэтому ремонт этих дорог можно сделать только комплексно.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в 2014 году намерен направить на ремонт дорог 3 млрд грн.

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Дорожные предприятия и организации ликвидировали около 64% от общего количества ям на украинских дорогах.

На этих работах задействовано в среднем до 80 бригад, к работе которых привлечено 4 асфальтобетонные заводы, 4 машины пневмоструйного метода, 16 навесных фрез.

Ранее УНИАН сообщал, что на ремонт разбомбленных дорог на Донбассе необходимо более 2 млрд гривень.