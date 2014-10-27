В Укравтодоре рассказали, где в Украине самые плохие дороги
Самая сложная ситуация с состоянием дорог в западных регионах, Николаевской, Одесской и Харьковской областях, заявили в Укравтодоре.
Кроме того, по данным "Укравтодора", на 1 740 км автомобильных дорог покрытие отсутствует полностью, поэтому ремонт этих дорог можно сделать только комплексно.
Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в 2014 году намерен направить на ремонт дорог 3 млрд грн.
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Дорожные предприятия и организации ликвидировали около 64% от общего количества ям на украинских дорогах.
На этих работах задействовано в среднем до 80 бригад, к работе которых привлечено 4 асфальтобетонные заводы, 4 машины пневмоструйного метода, 16 навесных фрез.
Ранее УНИАН сообщал, что на ремонт разбомбленных дорог на Донбассе необходимо более 2 млрд гривень.