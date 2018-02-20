За высоким забором: СМИ узнали о двух здоровых парнях, которых держат в психбольнице под Киевом (видео)

17:23, 20 февраля 2018
Общество
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В отделении для тяжело душевнобольных якобы держат двух адекватных, нормальных ребят, сообщили неравнодушные люди в программу "Гроші". 

В интернате Владимир здесь  уже 5 лет. По его словам, в психоневрологический диспансер сдала собственная мать за день до сессии. Его друг Артем здесь находится два года. Оба прописаны в интернате.

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Теги: #психическое здоровье