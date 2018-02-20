За высоким забором: СМИ узнали о двух здоровых парнях, которых держат в психбольнице под Киевом (видео)

В отделении для тяжело душевнобольных якобы держат двух адекватных, нормальных ребят, сообщили неравнодушные люди в программу "Гроші".

За высоким забором государство держит более 300 мужчин. Они оказались неподъемным бременем для близких и иногда - угрозой для окружающих. Это психоневрологический диспансер под Киевом.

В отделении для тяжело душевнобольных якобы держат двух адекватных, нормальных ребят, сообщили неравнодушные люди в программу "Гроші".

В интернате Владимир здесь уже 5 лет. По его словам, в психоневрологический диспансер сдала собственная мать за день до сессии. Его друг Артем здесь находится два года. Оба прописаны в интернате.