Польские заработки оставляют Украину без рабочих рук - Bloomberg

14:49, 19 февраля 2018
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на Bloomberg.

Украина помогла залатать дыры на рынках труда от Праги до Варшавы, которые появились из-за возможности свободного передвижения по Европе для граждан восточноевропейских стран, а также из-за привлекательных зарплат в богатых странах Западной Европы.

"У иностранных компаний нет выхода. Сначала они искали работников с большим опытом и дипломами. Теперь они берут всех. И тратят месяц на обучение, если нужно", - говорят представители компаний, которые занимаются трудоустройством украинцев за рубежом.

Причины для украинских работников уехать очевидны. Дома они получают в среднем 7100 гривен в месяц, что равно 265 долларам. В это время, в Польше им предлагают 3500 злотых или 1046 долларов. Длительный конфликт с Россией, девальвация и стойкая коррупция тоже становятся причинами для эмиграции.

В Польше 1,5 миллиона зарегистрированных заробитчан из Украины, не исключено, что еще полмиллиона работают без регистрации. Чехия планирует в этом году удвоить квоты на украинских работников.

Читайте такжеСМИ Польши назвали украинцев одним из главных двигателей экономикиОфициальные украинские данные говорят, что страна потеряла 7% трудоспособного населения с 2015 года. Эти цифры могут увеличиться из-за безвизового режима с ЕС.

Данные Международной организации миграции говорят, что 12% украинцев нашли работу за границей или планируют это сделать. Долгосрочная картинка тоже тревожная: ООН считает, что население Украины сократится до 36,4 миллиона человек к 2050 году.

Польша, Словакия и Чехия позволяют украинцам трудоустраиваться временно, на несколько месяцев. Украинцы получили возможность без виз путешествовать по всей Европе, и это открыло путь как для тех, кто хочет работать за границей легально и нелегально. Транспортные связи тоже улучшились.

Впрочем, привлекательность эмиграции может сократиться. Потому что средние зарплаты чернорабочих в Украине и в Польше примерно одинаковы. Компании подсчитывают, что большинство работников в конечном итоге возвращаются домой.

Как сообщалось, в Польше более 300 тысяч украинцев платят взносы в фонд социального страхования - это самый высокий показатель в истории.

Напомним, представители польской рекрутинговой фирмы утверждают, что после начала действия для Украины безвизового режима украинские работники в Польше получают более высокие зарплаты.

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