Боевики обстреляли позиции сил АТО вблизи Никишино, Дебальцево и донецкого аэропорта

08:27, 26 октября 2014
Политика
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Минувшие сутки в зоне АТО были относительно спокойными. Зафиксировано более 15 обстрелов позиций сил АТО.

REUTERS

В частности, 6 раз атакован опорный пункт вблизи н.п. Никишино, трижды боевики обстреляли окрестности Дебальцево, дважды наносились огневые удары по н.п. Чернухино, Золотое и Авдеевка.

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Допис by Dmitry Tymchuk.

Об этом сообщает «Информационное Сопротивление».

Из минометов был обстрелян аэропорт в Донецке.

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