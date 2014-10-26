Боевики обстреляли позиции сил АТО вблизи Никишино, Дебальцево и донецкого аэропорта

Минувшие сутки в зоне АТО были относительно спокойными. Зафиксировано более 15 обстрелов позиций сил АТО.

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