Боевики обстреляли позиции сил АТО вблизи Никишино, Дебальцево и донецкого аэропорта
08:27, 26 октября 2014Политика
0
Минувшие сутки в зоне АТО были относительно спокойными. Зафиксировано более 15 обстрелов позиций сил АТО.
REUTERS
В частности, 6 раз атакован опорный пункт вблизи н.п. Никишино, трижды боевики обстреляли окрестности Дебальцево, дважды наносились огневые удары по н.п. Чернухино, Золотое и Авдеевка.
Читайте такжеВ СНБО отрицают информацию об окружении блокпоста под Смелым
Допис by Dmitry Tymchuk.
Об этом сообщает «Информационное Сопротивление».
Из минометов был обстрелян аэропорт в Донецке.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter