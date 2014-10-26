В Сумской области в ДТП погиб наблюдатель от мажоритарщика, мужчина мог быть пьян – МВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в независимом общественном пресс-центре «Сумской выбор-2014» сообщил начальник УМВД Украины в Сумской области Анатолий Ричкаль.

«В Краснопольском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием наблюдателя от одного из кандидатов в народные депутаты Украины. Инцидент произошел около 16:00 в районе села Лесное», - сообщил Ричкаль.

По его словам, водитель транспортного средства, 1994 г.р., не справился с управлением мотоцикла и врезался в электроопору.

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«Парень умер на месте. Рядом с погибшим был обнаружен бейдж наблюдателя от одного из кандидатов с номером №334 села Лесное (избирательная комиссия №590246). По предварительной информации, водитель находился в нетрезвом состоянии. Однако информацию об этом подтвердит или опровергнет заключение судмедэкспертизы», - сказал Ричкаль.