В оккупированном Крыму без света остались семь тысяч человек

Без света в результате обрыва линий электропередач остались 6929 человек в Черноморском, Ленинском и Раздольненском районах Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Всего от электроснабжения отключены 14 населенных пунктов.

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Ремонтные работы по восстановлению электроснабжения проводятся с 8 утра силами местных РЭС.

Всего в ремонтно-восстановительных работах задействовано 8 бригад, 26 человек, 8 единиц техники.