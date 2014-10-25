В оккупированном Крыму без света остались семь тысяч человек
14:43, 25 октября 2014Общество
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Ремонтные работы по восстановлению электроснабжения проводятся с 8 утра силами местных РЭС.
Восстановительные работы проводятся с самого утра / Фото УНИАН
Без света в результате обрыва линий электропередач остались 6929 человек в Черноморском, Ленинском и Раздольненском районах Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Всего от электроснабжения отключены 14 населенных пунктов.
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Ремонтные работы по восстановлению электроснабжения проводятся с 8 утра силами местных РЭС.
Всего в ремонтно-восстановительных работах задействовано 8 бригад, 26 человек, 8 единиц техники.
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