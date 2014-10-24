СБУ задержала разведчика террористов из батальона "Восток"

Об этом во время брифинга сообщил рченик Информцентра СНБО Андрей Лысенко, пишет Украинская правда.

По его словам, задержан гражданин Украины 1985 г.р., который пытался под видом мирного жителя пересечь украинскую блокпост. Задержанный является боевиком-разведчиком незаконного военизированного формирования "Восток".

"У боевика была задача провести разведку и передать главарям бандформирования информацию о дислокации украинских военных подразделений и ситуацию в мирных городах для совершения террористами подрывных акций накануне и во время проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины", - заявил он.

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У задержанного изъят жетон батальона "Восток" с личным номером "08261", именной пропуск с правом беспрепятственного проезда через все блокпосты так называемого ДНР, в том числе во время действия введенного террористами "комендантского часа".

В багажнике его автомобиля обнаружен номерной знак "Вежливые люди" с эмблемой этого же бандформирования - согласно документам боевика, такой автомобиль не останавливали и не осматривали на блокпостах. Продолжаются оперативно-следственные действия.