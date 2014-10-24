В "ДНР" исполнение гимна Украины отныне будет считаться диверсией

Об этом заявил один из лидеров боевиков, "премьер-министр" "ДНР" Александр Захарченко, пишет РИА Новости

"Относительно гимна Украины - это абсолютно нельзя допускать. Если такие факты - прошу вас сообщать на горячую линию. Какие школы, кто это делает. По каждому этому факту обещаю - приедут люди, спросят, почему. Надо прекращать. Это можно расценивать как политическую диверсию", - заявил Захарченко.

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При этом лидер боевиков признал, что "не все поддерживают наши идеи, для некоторых мы являемся врагами... Но в это время бить в спину ножом - ну это самая страшная измена".