Метеоритное чудо: появились фото звездопада Лириды (фоторепортаж)

Подобную красоту, говорят астрономы, можно наблюдать всего несколько раз в год.

Метеоритный ливень Лириды сейчас в активной фазе и продлится минимум несколько дней.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Подобную красоту, говорят астрономы, можно наблюдать всего несколько раз в год. В это время каждый час в атмосфере сгорает до 18 космических тел.

Для того, чтобы посмотреть звездопад, не нужно иметь специального оборудования. Главное, чтобы небо было безоблачным. Также необходимо отдалиться от уличных фонарей и света домов.

Характерным для Лириды является длинный след после сгорания метеорита в атмосфере.

Как сообщал УНИАН, звездопад Лириды считается одним из сильнейших метеорных потоков вместе с августовскими Персеидами и декабрьскими Геминидами, в редких случаях может бомбардировать небо с интенсивностью около 100 м в час.