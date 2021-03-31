Пользователи, которые примут участие в эксперименте, смогут, как и раньше, ставить дизлайки роликам.

YouTube начнет тестировать несколько новых интерфейсов, в которых не отображается количество дизлайков под чужими видео.

Читайте такжеВ Google подсчитали, сколько времени украинцы ежедневно проводят в YoutubeКак сообщает видеосервис, это будет эксперимент с участием небольшой группы пользователей. Однако, в каких странах он будет проводиться и сколько пользователей будут в нем участвовать, не уточняется.

Эксперимент решили провести после отзывов видеоблогеров о том, как публичные счетчики дизлайков могут провоцировать скоординированные кампании, в рамках которых тому или иному видео массово ставят дизлайки.

Пользователи, которые примут участие в эксперименте, смогут, как и раньше, ставить дизлайки роликам. Алгоритмы соцсети будут учитывать их при подборе рекомендаций. При этом пользователи не будут видеть общее количество дизлайков под видео. Их счетчик будет доступен только для авторов роликов.

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Автор: Ирина Погорелая