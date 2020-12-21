В последний раз Юпитер и Сатурн выстроились так близко друг к другу в 1623 году, и столь хорошо видимым явление было почти 800 лет назад.

Пятая и шестая планета Солнечной система Юпитер и Сатурн сойдутся максимально близко ночью 21 декабря. Это зрелище можно будет увидеть впервые за 400 лет.

Читайте такжеОдин из спутников Юпитера светится в темноте из-за радиацииЛучше всего зрелище будет видно на экваторе, хотя слияние двух планет смогут увидеть практически все жители Земли – после наступления темноты его можно будет заметить на юго-западе неба. Его можно будет заметить и без оборудования, хотя телескоп позволит разглядеть явление более ярко. Сближение продлится пять дней, передает Радио Свобода.

В последний раз Юпитер и Сатурн выстроились так близко друг к другу в 1623 году, и столь хорошо видимым явление было почти 800 лет назад, в 1226 году. Следующее похожее слияние планет произойдет в 2080 году, а также в 2400 году сообщает издание National Geographic.

День зимнего солнцестояния

21 декабря – дата зимнего солнцестояния, то есть самой длинной астрономической ночи для жителей Северного полушария.

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Автор: УНИАН