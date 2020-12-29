Япония разрабатывает первый в мире деревянный спутник / фото ua.depositphotos.com

Япония разрабатывает деревянные спутники, чтобы избавиться от космического мусора.

Об этом сообщает ВВС.

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Как сообщается, японская компания и Университет Киото объединили свои усилия для разработки того, что, как они надеются, к 2023 году станет первым в мире спутником, сделанным из дерева.

Партнеры начнут эксперименты с различными видами древесины в экстремальных условиях на Земле.

Космический мусор становится все более серьезной проблемой по мере того, как в атмосферу запускается все больше спутников.

Деревянные спутники же сгорят, не выбрасывая в атмосферу вредные вещества и не осыпая землю обломками.

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Перевод: Екатерина Лиманская