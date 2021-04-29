Контракт с компанией расторгли досрочно.

Полиция Нью-Йорка распрощалась с роботизированной полицейской собакой от Boston Dynamics Дигидогом.

Полицейское управление сообщило, что расторгло контракт с компанией на аренду четвероногого робокопа, пишет New York Post.

"Контракт расторгнут, и собака будет возвращена", - сказал пресс-секретарь полиции.

Такое решение последовало после того, в частности, как видео с робопсом, работающим на улицах городах, завирусились в социальных сетях и вызвали негативную реакцию пользователей. В сети выражали опасение, что роботов могут использовать против людей, а происходящее сравнивали с антиутопическим сериалом "Черное зеркало".

Некоторые полицейские отмечают, что пес несправедливо был втянут в споры и стал жертвой такой реакции.

Nah they really got these robot police dogs in NYC. This is wild pic.twitter.com/iG7CTPFevH — THEE DON❤️‍🔥 (@1800SPOILED) April 12, 2021

Кроме того, в феврале полиция Нью-Йорка проверяла Дигидога в операции по освобождению заложников в Бронксе. Тогда пес вызвал неодобрение со стороны местных властей. Часть политиков не поддерживает идею о том, чтобы в полиции использовались роботы.

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Пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Билл Нейдхардт заявил, что рад тому, что Дигидога больше не будет.

"Он жуткий, отталкивает и посылает неверный сигнал жителям Нью-Йорка", - высказался представитель мэра о робопсе.

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Перевод: Катерина Комолова