В NASA рассказали, что комета разбилась на крупные осколки еще в 1995 году.

В конце мая Земля пройдет сквозь шлейф обломков кометы. Из-за этого ученые считают, что также возможен метеоритный дождь.

Об этом сообщается на сайте NASA.

"В ночь с 30 на раннее утро 31 мая Земля пройдет через следы обломков разбившейся кометы под названием 73P/Швассмана-Вахмана, или SW3. Комета, разбившаяся на крупные осколки еще в 1995 году, достигнет этой точки своей орбиты только в августе", - рассказали в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Ученые также уточнили, что возможен метеоритный дождь. Некоторые обломки кометы движутся с достаточно большой скоростью.

"Если метеоритный дождь все-таки произойдет, тау-Геркулиды (поток обломков кометы - УНИАН) будут двигаться медленно по меркам метеоров — они будут слабыми", - добавили в NASA.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в NASA показали, как выглядит Марс с близкого расстояния.

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