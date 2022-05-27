На данный момент продолжается миссия по поиску следов жизни на красной планете.

Марсоход Perseverance прислал на Землю новые снимки с поверхности Марса. На фото крупным планом изображена марсианская почва - камни и красноватый песок.

Снимки были опубликованы на странице миссии в Twitter.

Как сообщается, марсоход все еще находится у подножия дельты, обыскивая территорию в поисках хороших камней для проб.

Напомним, в конце апреля марсоход Perseverance официально начал "Кампанию Delta Front", во время которой ученые попытаются отыскать следы жизни на Марсе.

Perseverance проедет 40 метров вверх по дельте древней реки, по пути пробурит керн и охарактеризует слоистые осадочные породы, составляющие дельту. По словам ученых, эти отложения образовались миллиарды лет назад, когда вода текла по поверхности Марса, а река впадала в древний кратер внизу. Если в это время на Марсе действительно была жизнь, остатки или следы этих организмов могли сохраниться в некоторых из этих древних пород.

Подробнее о миссии

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включающая поиски признаков древней микробной жизни. Марсоход будет передавать данные о геологии планеты и древнем климате, проложит путь для более глубокого изучения человеком Марса и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских ископаемых и пыли.

В следующей миссии NASA в сотрудничестве с Европейским космическим агентством отправят космический корабль на Марс, чтобы забрать эти образцы с поверхности и вернуть их на Землю для анализа.

Напомним, ровер Perseverance благодаря специальным микрофонам записал 5 часов марсианского ветра, хруст колес о гравий поверхности Красной планеты и звуки двигателей.

Вас также могут заинтересовать новости: