цей матеріал доступний українською

В мессенджере Facebook появилась возможность переключаться между личным и бизнес-аккаунтами

13:23, 10 июня 2020
Наука и IT
12 0
Иллюстрация REUTERS

Американская корпорация Facebook анонсировала обновление своего приложения Messenger, которое позволяет переключаться между личным и бизнес-аккаунтами.

Читайте такжеFacebook выплатит $52 миллиона модераторам из-за психических расстройств

Об этом компания объявила в своем блоге, передает kommersant.

Ранее для того, чтобы ответить на сообщения клиентов от лица компании, необходимо было переключаться на приложение Page Manager. В настоящее время функция уже появилась на iOS, в ближайшее время она появится и на Android.

Как заявили в Facebook, свыше 90% админов бизнес-аккаунтов в соцсети пользуются Messenger, чтобы переписываться с близкими, и они не хотят переключаться между многочисленными приложениями.

Как сообщал УНИАН, Facebook будет маркировать контролируемые государством СМИ. Однако, СМИ смогут оспорить такую маркировку.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter