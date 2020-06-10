В мессенджере Facebook появилась возможность переключаться между личным и бизнес-аккаунтами

Ранее для того, чтобы ответить на сообщения клиентов от лица компании, необходимо было переключаться на приложение Page Manager.

Американская корпорация Facebook анонсировала обновление своего приложения Messenger, которое позволяет переключаться между личным и бизнес-аккаунтами.

Читайте такжеFacebook выплатит $52 миллиона модераторам из-за психических расстройств

Об этом компания объявила в своем блоге, передает kommersant.

Ранее для того, чтобы ответить на сообщения клиентов от лица компании, необходимо было переключаться на приложение Page Manager. В настоящее время функция уже появилась на iOS, в ближайшее время она появится и на Android.

Как заявили в Facebook, свыше 90% админов бизнес-аккаунтов в соцсети пользуются Messenger, чтобы переписываться с близкими, и они не хотят переключаться между многочисленными приложениями.

Как сообщал УНИАН, Facebook будет маркировать контролируемые государством СМИ. Однако, СМИ смогут оспорить такую маркировку.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram