В мессенджере Facebook появилась возможность переключаться между личным и бизнес-аккаунтами
Американская корпорация Facebook анонсировала обновление своего приложения Messenger, которое позволяет переключаться между личным и бизнес-аккаунтами.
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Об этом компания объявила в своем блоге, передает kommersant.
Ранее для того, чтобы ответить на сообщения клиентов от лица компании, необходимо было переключаться на приложение Page Manager. В настоящее время функция уже появилась на iOS, в ближайшее время она появится и на Android.
Как заявили в Facebook, свыше 90% админов бизнес-аккаунтов в соцсети пользуются Messenger, чтобы переписываться с близкими, и они не хотят переключаться между многочисленными приложениями.
Как сообщал УНИАН, Facebook будет маркировать контролируемые государством СМИ. Однако, СМИ смогут оспорить такую маркировку.
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