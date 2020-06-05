Facebook будет маркировать контролируемые государством СМИ

СМИ смогут оспорить такую маркировку.

Социальная сеть Facebook, принадлежащая одноименной американской компании, заявила о запуске политики маркировки контролируемых государствами средств массовой информации (СМИ).

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Об этом сообщил глава отдела Facebook по кибербезопасности Натаниэль Глайхер в официальном блоге компании.

«Несколько месяцев назад мы сообщили о планах маркировать контролируемые государствами СМИ, а теперь заявляем о фактическом запуске такой политики», - написал он.

Также Глайхер сообщил, что позже в этом году соцсеть также начнет маркировать рекламу от таких СМИ.

В Facebook также подчеркнули, что для определения таких СМИ будут анализировать следующие факторы: структура собственности, редакционная политика, информация о журналистах, источники финансирования.

Согласно сообщению, такие СМИ смогут обжаловать маркировку.

Как сообщал УНИАН, в апреле в компании Facebook заявили, что будут предупреждать пользователей своей социальной сети о фейках и дезинформации относительно коронавирусной инфекции COVID-19.

Справка УНИАН. Facebook – американская технологическая компания, владеющая одноименной социальной сетью. По состоянию на март 2020 года пользователями соцсети являются более 2 млрд человек. Основателем и генеральным директором компании является Марк Цукерберг.

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