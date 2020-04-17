Facebook будет предупреждать пользователей о фейках и дезинформации о коронавирусе

Компания планирует запустить такое оповещение пользователей в течение следующих нескольких недель.

Американская технологическая компания Facebook будет предупреждать пользователей своей социальной сети о фейках и дезинформации относительно коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба компании в своем официальном блоге.

«Мы хотим предоставить пользователям соцсети, которые имели дело с ложной информацией о вирусе, достоверную информацию от надежных источников. Мы планируем запустить такое оповещение в течение следующих нескольких недель», - сказано в сообщении.

В частности, пользователь, отреагировавший посредством «лайка» или комментария на публикацию о коронавирусе, которая позже была идентифицирована и удалена компанией Facebook как дезинформирующая, получит специальное уведомление со ссылкой на раздел сайта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвященный развенчиванию мифов о COVID-19.

Читайте такжеFacebook готов предоставить карты перемещения пользователей для борьбы с коронавирусом

Как сообщал УНИАН, 16 апреля Всемирная организация здравоохранения запустила чат-бот в сервисе сообщений Messenger от технологической компании Facebook для борьбы с дезинформацией о коронавирусной инфекции COVID-19.

В марте Facebook создал систему информирования пользователей по всему миру о коронавирусе.

Справка УНИАН. Facebook – американская технологическая компания, владеющая одноименной социальной сетью. По состоянию на март 2020 года пользователями соцсети являются более 2 млрд человек. Основателем и генеральным директором компании является Марк Цукерберг.