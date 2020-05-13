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В итальянском аэропорту начали испытывать "умный" шлем против COVID-19 (видео)

19:07, 13 мая 2020
Наука и IT
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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