В итальянском аэропорту начали испытывать "умный" шлем против COVID-19 (видео)

Шлемы способны измерять температуру пассажиров во время движения.

Умный шлем против коронавируса: крупнейший аэропорт Италии начал испытывать технологическую новинку. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеTwitter отныне маркирует потенциальные фейки о коронавирусе Аэропорт "Рим-Фьюмичино" первым в Европе предоставит своим сотрудникам шлемы, которые способны измерять температуру пассажиров во время движения

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